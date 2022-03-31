«Таврида» открыла регистрацию в арт-школы в Крыму

Арт-кластер «Таврида» открывает регистрацию в летние арт-школы в Крыму. Всего в регионе будут действовать более 20 арт-школ с мая по сентябрь. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Руководитель «Тавриды» Сергей Першин рассказал, что в новом сезоне будет сделан упор на две темы.

«Первая — развитие креативных и творческих индустрий в новых условиях. <…> Вторая тема — принципы формирования команд», — рассказал он.

В июне в регионе пройдет два творческих заезда: «Кириллица» — это арт-школы для тех, кто занимается иконописью и народным искусством, а также «Смысл в движении» — это занятия по хореографии и боевым искусствам.