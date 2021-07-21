Татуировщик из Бразилии удалил себе нос и уши

Бразильский художник-татуировщик провел со своим телом ряд пугающих бодимодификаций. Он удалил себе нос, обрезал уши и забил все тело синими чернилами. Таким образом мужчина хотел сделать из себя орка. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Фернандо Франко де Оливейра покрыл 99% своего тела татуировками. Мужчина зататуировал даже глазные яблоки. Они приобрели черный цвет. Мужчина рассказал, что боль от игл не доставляет ему дискомфорта. Он является владельцем тату-студии неподалеку от Сан-Паулу, передала «Газета.ru».

Кроме того, мужчина разрезал себе язык, а также превратил зубы в подобие вампирских клыков. Он рассказал также, что сделал себе импланты в виде рогов. По его словам, тяжелее всего было удалять нос.

Фернандо отметил, что в дальнейшем планирует проделать бодимодификации со всем своим телом. По его словам, в дальнейшем придется переделывать уши, чтобы больше походить на орка из «Властелина колец». Татуировщик отметил, что не забил пока что лишь ступни и ладони.