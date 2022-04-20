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    20 апреля 2022, 13:18

    Тату-мастер Владимир Ермак рассказал, в каких местах на теле нельзя набивать татуировки

    Полина Гребенщикова

    Татуировки может быть опасно набивать поверх родинок, также не стоит наносить тату поверх свежих шрамов. Об этом изданию «Мослента» рассказал владелец тату-студии Ermaktattoo, предприниматель и основатель собственной школы татуировки Владимир Ермак.

    Тату-мастер Владимир Ермак рассказал, в каких местах на теле нельзя набивать татуировки

    Прокалывать родинки при нанесении татуировок ни в коем случае нельзя, поскольку это может спровоцировать их разрастание в опухоль. При желании родинки можно вписать в татуировку, однако наносить изображение непосредственно поверх них — опасно, написал «ФедералПресс».

    Кроме того, нельзя набивать татуировки поверх свежих шрамов, поскольку в таком случае изображение со временем деформируется.

    «Если у вас свежий шрам, тогда лучше повременить с нанесением татуировки на шрам. Должно пройти не меньше года, и тогда можно делать», — сказал Ермак.

    Кроме того, специалист назвал мифом потерю крови при нанесении татуировки. Он объяснил, что в процессе выступает лимфа, а не кровь, да и ее не так много, чтобы это было опасным.