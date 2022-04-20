Тату-мастер Владимир Ермак рассказал, в каких местах на теле нельзя набивать татуировки

Татуировки может быть опасно набивать поверх родинок, также не стоит наносить тату поверх свежих шрамов. Об этом изданию «Мослента» рассказал владелец тату-студии Ermaktattoo, предприниматель и основатель собственной школы татуировки Владимир Ермак.

Прокалывать родинки при нанесении татуировок ни в коем случае нельзя, поскольку это может спровоцировать их разрастание в опухоль. При желании родинки можно вписать в татуировку, однако наносить изображение непосредственно поверх них — опасно, написал «ФедералПресс».

Кроме того, нельзя набивать татуировки поверх свежих шрамов, поскольку в таком случае изображение со временем деформируется.

«Если у вас свежий шрам, тогда лучше повременить с нанесением татуировки на шрам. Должно пройти не меньше года, и тогда можно делать», — сказал Ермак.

Кроме того, специалист назвал мифом потерю крови при нанесении татуировки. Он объяснил, что в процессе выступает лимфа, а не кровь, да и ее не так много, чтобы это было опасным.