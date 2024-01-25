Общество 25 января 2024, 19:04 Тату-мастер Лагута: желание подростка сделать татуировку объясняется стремлением к самостоятельности

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Татуировки не стоит делать до совершеннолетия. Зачастую такое желание подростка объясняется стремлением к самостоятельности, сообщила тату-мастер Яна Лагута сайту «Дни.ру».

По словам специалиста, эта причина носит психологический характер. Так, подросток хочет получить контроль над своим телом, над своей жизнью и в качестве протеста доказать окружающим собственную взрослость.

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В таких случаях взрослым нужно разговаривать с ребенком. Стоит попробовать отыскать компромисс и предложить подростку проявить себя другим способом, отметила Лагута.