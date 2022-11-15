Общество 15 ноября 2022, 13:47 Тату-мастер Ермак рассказал, почему люди удаляют татуировки Тату-мастер Ермак: чаще всего люди сводят наколки под давлением начальства

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Тату-мастер Владимир Ермак в разговоре с изданием NEWS.ru объяснила, по какой причине люди чаще всего сводят татуировки.

По его словам, на такое решение граждан влияют работодатели.

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«Иногда начальник не смотрит на профессионализм сотрудника, а тату для него — причина отказа в работе. <…> Молодость у всех разная, взрослея, многие пересмотрят взгляды на красоту и наколку перебьют/сотрут», — сообщил он.

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Некоторые россияне удаляют рисунки, которые признаны экстремистскими, а другие хотят стереть имена своих бывших возлюбленных или жен, мужей.