15 ноября 2022, 13:47
Тату-мастер Ермак рассказал, почему люди удаляют татуировки
Тату-мастер Ермак: чаще всего люди сводят наколки под давлением начальства
Тату-мастер Владимир Ермак в разговоре с изданием NEWS.ru объяснила, по какой причине люди чаще всего сводят татуировки.
По его словам, на такое решение граждан влияют работодатели.
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«Иногда начальник не смотрит на профессионализм сотрудника, а тату для него — причина отказа в работе. <…> Молодость у всех разная, взрослея, многие пересмотрят взгляды на красоту и наколку перебьют/сотрут», — сообщил он.
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Некоторые россияне удаляют рисунки, которые признаны экстремистскими, а другие хотят стереть имена своих бывших возлюбленных или жен, мужей.
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