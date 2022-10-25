Тату-мастер Ермак дал советы по выбору качественного тату-салона | 360°

Общество 25 октября 2022, 13:23 Тату-мастер Ермак дал советы по выбору качественного тату-салона Тату-мастер Ермак: в салоне должны быть ультрафиолетовые лампы и рециркуляторы воздуха Unsplash

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В хорошем тату-салоне должны обязательно находиться ультрафиолетовые лампы, рециркуляторы воздуха и журналы стерилизации. Об этом сайту NEWS.ru рассказал тату-мастер Владимир Ермак.

По словам специалиста, все иглы должны быть запечатаны, а вскрываться могут только при клиенте. Что касается цен, то здесь каждый выбирает салон индивидуально, однако не стоит идти к тем мастерам, которые делают тату на дому.

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Перед нанесением рисунка на тело Ермак посоветовал россиянам оценить работы мастера, пообщаться с ним, убедиться в его компетентности.

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«Начинающие мастера всегда есть. Он дешево сделал вам тату, условно за пять тысяч за сеанс. Качество ниже, чем вам бы хотелось. Вы нашли хорошего мастера, но скидку за ваши ошибки она вам не сделает. Итог: вы платите пять плюс 15 тысяч», — добавил эксперт.

Таким образом он описал, как некоторые люди дважды платят за один рисунок, надеясь сэкономить на мастере.