Умерла журналистка Татьяна Никонова

Известная журналистка и блогер Татьяна Никонова ушла из жизни в возрасте 43 лет. К смерти феминистки привела болезнь, об этом сообщили ее коллеги и друзья.

«Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее», — написали в Telegram-канале журналистки.

Близкие женщины попросили подписчиков быть максимально тактичными по отношению к семье Никоновой. Никаких других подробностей коллеги и друзья журналистки сообщать не стали.

Татьяна Никонова родилась 4 февраля 1978 года в Республике Коми. В 2001 году начала заниматься интернет-проектами и создала первый в России блог с новостями из мира шоу-бизнеса. За годы своей жизни Никонова успела поработать в таких компаниях, как SUP Mediа, Digital October, РБК. а также в издательском доме Forward Media Group.

В 2012 году стала главным редактором портала о культурном наследии России. В том же году Никонова начала вести блог о сексуальном образовании. Журналистка рассказывала о сексе, методах контрацепции и гендере. Также Никонова была феминисткой и одной из владелиц благотворительного магазина.