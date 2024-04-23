23 апреля 2024, 13:07
Татьяна Денесюк объявила о старте третьего сезона проекта «Изнанка. Женщины»
Татьяна Денесюк во время встречи с женским комьюнити в ресторане Balance объявила о старте третьего сезона проекта «Изнанка. Женщины». Об этом написал Life.
Проект стартовал в России несколько лет назад во время популярности глобального движения #MeToo. С той поры девушки, проживающие в нашей стране, начали без страха говорить о пережитом насилии.
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По словам Денесюк, команда «Изнанки. Женщины» и дальше намерена помогать жертвам насилия искать пути разрешения возникших трудностей.
Женщины
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