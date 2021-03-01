Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг self-made-женщин России

Forbes составил первый рейтинг self-made-женщин России. Его возглавила основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Год назад она обошла Елену Батурину в списке богатейших россиянок.

«Рейтинг self-made-женщин стал альтернативой списку богатейших женщин России, впервые выпущенному в 2014 году (его в течение семи лет возглавляла Елена Батурина с оценкой состояния в один миллиард долларов)», — говорится в сообщении издания.

Второе место в новом рейтинге досталось частному инвестору Ольге Белявцевой с состоянием 550 миллионов долларов. Она начинала свою карьеру упаковщицей на предприятии, которое потом стало производителем соков «Лебедянский».

На третьем месте заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Татьяна Кузнецова. Ее состояние Forbes оценил в 475 миллионов долларов. Почти 30 лет назад Кузнецова стала заместителем генерального директора «Пурнефтегазгеологии» по юридическим вопросам. Позже предприятие вошло в состав холдинга «Новафининвест», в будущем — «Новатек».

Новый рейтинг разработали по методике, в основу которой вошла оценка состояния предпринимателя на основе принадлежащих ему активов. Публичные компании оценивали по рыночной капитализации, а закрытые — по объемам продаж, прибыли и собственному капиталу.