Эксклюзив 03 апреля 2023, 16:15 Татарский узнал подарившую статуэтку девушку и представил ее своей жене Политолог Вологин: Татарский хорошо знал вручившую ему смертоносный подарок девушку РИА «Новости»

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Погибший в кафе в Санкт-Петербурге во время своего творческого вечера военкор Владлен Татарский очень хорошо знал девушку, вручившую ему начиненную взрывчаткой статуэтку. Он ее очень приветливо встретил, назвал по имени и познакомил с женой. Об этом в беседе с «360» сообщил политолог Евгений Вологин, который присутствовал на том роковом вечере.

«Он ее узнал. Между ними состоялся диалог весьма комплементарный. Он ее вспомнил, девушка ему уже дарила какие-то там подарки, связанные с ДНР», — рассказал политический аналитик.

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Он пояснил, что гостья вечера на вопрос об авторстве статуэтки не ответила конкретно.

«Очень доброжелательно пообщались. Он вспомнил как ее звали — Настя — и пригласил присесть к себе поближе», — продолжил Вологин.

Политолог пояснил, что военкор перебросился с девушкой шутками по поводу схожести статуэтки.

«Она и намеревалась к нему подойти, чтобы вручить вот этот бюст. Они еще шутками перебросились: хорошо бы, чтобы на скульптуре Владлена не было животика», — отметил Вологин.

По его словам, журналист поспешил познакомить девушку со своей женой.

«Он познакомил ее со своей женой. Владлен сказал: „Это та Настя, о которой я тебе говорил“», — заключил эксперт.