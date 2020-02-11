Татарские ветераны получат по 100 тысяч рублей ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и те, кто награжден знаком «Житель блокадного Ленинграда», получат из бюджета Татарстана дополнительно по 25 тысяч рублей к федеральной выплате. Всего ветераны получат ко Дню Победы по 100 тысяч рублей.

О своем решении выплатить дополнительные «ветеранские» президент Татарстана Рустам Минниханов объявил в ходе рабочей поездки по Балтасинскому району, сообщила пресс-служба главы республики. Здесь он побывал в краеведческом музее, которым много лет заведует 93-летний участник той войны Гарифсян Галиев.

«Для нас День Победы — это очень важный праздник. Я оказался на войне уже в 17 лет, получил серьезное ранение и девять месяцев был в госпитале. Сейчас мне уже 93 года, и я благодарен богу, что дожил до сегодняшних дней. Очень важно, чтобы молодые помнили о том, каким трудом мы завоевали Победу», — сказал ветеран, общаясь с президентом республики.

Тут же глава республики обрадовал ветерана. Он объявил, что дополнительно к тем 75 тысячам, которые пообещал президент России Владимир Путин каждому ветерану в честь Дня Победы, республиканские власти доплатят еще по 25 тысяч.

Дополнительные деньги от руководства республики получат ветераны Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и те, кто награжден знаком «Житель блокадного Ленинграда». Труженики тыла и вдовы участников войны дополнительно к федеральной выплате получат еще по пять тысяч рублей.

После этого Минниханов прошелся по музею и осмотрел все девять выставочных залов. В заключение он сделал ветерану подарок: гусли.