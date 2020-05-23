ТАСС: захватившего заложников в Альфа-Банке направят на экспертизу

Захватчика направят на экспертизу.

По предварительным данным, он принес с собой муляж взрывного устройства.

Неизвестный мужчина удерживал как минимум пятерых заложников в отделении Альфа-Банка на Земляном Валу в Москве днем 23 мая. Он угрожал взорвать здание. В руках молодой человек держал желтый пакет, в котором, по его словам, лежало взрывное устройство. Злоумышленник требовал крупную сумму денег.

В СМИ писали, что захватчик одет в костюм курьера сервиса Delivery Club. Однако в компании заявили, что у них нет информации о том, что захвативший заложников работает курьером.

Правоохранители взяли отделение организации штурмом, преступника задержали. Во время спецоперации никто не пострадал. В Альфа-Банке заявили, что теперь все хорошо, а ситуацию назвали «простым хулиганством».