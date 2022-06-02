ТАСС: не меньше 14 ресторанов под новым брендом McDonald’s откроются в Москве 12 июня

По крайней мере еще 14 точек, кроме ресторана на «Пушкинской», заработают под новым брендом McDonald’s 12 июня в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Он уточнил, что рестораны вновь начали работать с большинством старых поставщиков. Также собеседник агентства рассказал, что на упаковках блюд не будет фирменных желтых букв «М».

Компания McDonald’s приостановила работу своих ресторанов в России в середине марта из-за спецоперации России на Украине. Позже стало известно, что корпорация продаст свой бизнес в РФ, а рестораны вновь откроются для россиян, но уже под другим названием.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что меню McDonald’s после перезапуска сохранится на 95%. В Подмосковье вновь выйдут на работу 10 тысяч сотрудников сети, также продолжится сотрудничество с 15 тысячи поставщиками. Всего в регионе находится около 140 точек ресторана.