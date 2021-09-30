ТАСС: названы сроки пуска ракеты «Циркон» с атомной подлодки

Первый пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» пройдет в октябре. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По данным Daily Storm, пуск выполнят с атомной подлодки «Северодвинск». Изначально пуск был запланирован на сентябрь, но его пришлось отодвинуть из-за технических моментов.

Всего до конца года планируются два пуска ракеты.

«В зависимости от его результатов второй пуск планируется в ноябре из-под воды по морской цели», — рассказал источник.