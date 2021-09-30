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    30 сентября 2021, 15:56

    ТАСС: названы сроки пуска ракеты «Циркон» с атомной подлодки

    Дарья Морозова

    Первый пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» пройдет в октябре. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

    По данным Daily Storm, пуск выполнят с атомной подлодки «Северодвинск». Изначально пуск был запланирован на сентябрь, но его пришлось отодвинуть из-за технических моментов.

    Всего до конца года планируются два пуска ракеты.

    «В зависимости от его результатов второй пуск планируется в ноябре из-под воды по морской цели», — рассказал источник.