ТАСС: МВД передумало штрафовать пользователей на 100 тысяч рублей за оскорбление полицейских

По словам собеседника агентства, проект закона прошел общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу. Теперь же ведомство якобы отказалось от дальнейшей разработки и не будет его рассматривать.

Работа над проектом началась еще в сентябре 2019 года. Это было поручение руководителя МВД России Владимира Колокольцева. Предполагалось, что в интернете будут блокировать посты, которые выражают «явное неуважение к органам внутренних дел». Также за это будут выписывать штрафы.

Авторы инициативы собирались распространить на полицейских принятый в марте 2019 года закон о неуважении к государству, государственным символам и органам власти России. За его нарушение предусматривался штраф в размере 30-100 тысяч рублей. МВД пока не прокомментировало эту новость.

Ранее в ведомстве подготовили новую редакцию административного регламента по проведению экзаменов на получение водительских прав.