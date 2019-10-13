  • ТАСС: две тысячи сотрудников ГИБДД переведут на работу с мигрантами

    13 октября 2019, 03:31

    Кирилл Фролов

    В ряде российских регионов начались сокращения штата ГИБДД, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его данным, всего планируется сократить около двух тысяч штатных единиц. Сотрудников направят на «укрепление» подразделений МВД по вопросам миграции.
    ТАСС: две тысячи сотрудников ГИБДД переведут на работу с мигрантами

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    Собеседник агентства уточнил, что в ходе сокращений «центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет».

    «Начавшиеся сокращения не скажутся на работе подразделений Госавтоинспекции», — заверил источник.

    Пресс-служба МВД пока не прокомментировала данную информацию.

    В сентябре Минфин предложил с 2020 года сократить на 10% численность сотрудников федеральных органов исполнительной власти. Речь шла о тех, кто трудится в центральных аппаратах своих ведомств.

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    Высвобождающиеся деньги предлагалось потратить на повышение оплаты труда оставшихся служащих. Речи о сокращениях сотрудников силовых структур или оптимизации этих ведомств при этом не шло.