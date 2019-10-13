ТАСС: две тысячи сотрудников ГИБДД переведут на работу с мигрантами

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Собеседник агентства уточнил, что в ходе сокращений «центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет».
«Начавшиеся сокращения не скажутся на работе подразделений Госавтоинспекции», — заверил источник.
Пресс-служба МВД пока не прокомментировала данную информацию.
В сентябре Минфин предложил с 2020 года сократить на 10% численность сотрудников федеральных органов исполнительной власти. Речь шла о тех, кто трудится в центральных аппаратах своих ведомств.
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Высвобождающиеся деньги предлагалось потратить на повышение оплаты труда оставшихся служащих. Речи о сокращениях сотрудников силовых структур или оптимизации этих ведомств при этом не шло.