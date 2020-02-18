«Тащи его, боец»: владелец автомойки под Калининградом решил поиграть в «армию» и стал издеваться над людьми

Самоуправство хозяина калининградской автомойки засняли на видео и выложили в Сеть. Мужчина под градусом решил устроить «армию» и начал строить своих работников. Он заставлял двух мужчин надевать противогазы и бил.

На видео засняли самого владельца автомойки и еще одно мужчину, которого автор ролика назвал племянником предпринимателя. На кадрах они вдвоем сильно матерились, оскорбляли работников и били их. Хозяин автомойки наносил удары железной трубой и гонял мужчин по улице.

«Тащи его! Тащи его, воин», — кричал он на сотрудника, который упал на землю.

Все происходящее сильно веселило подвыпившую компанию, а мужчина за кадром смеялся и повторял слова про «вспышку справа».

Пользователи соцсетей рассказали, что видео сняли 16 февраля в Советске. Мужчины издевались над людьми в районе промышленной зоны. По словам очевидцев, один из работников — инвалид.

Как сообщил изданию «Подъем» источник в правоохранительных органах, полиция уже начала проверку ролика, который появился в Сети.