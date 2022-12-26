26 декабря 2022, 18:11
Таролог составила для петербуржцев прогноз на 2023 год
В следующем году жителям Санкт-Петербурга стоит заняться самосовершенствованием и саморазвитием. Об этом в интервью для ТВ-3 рассказала таролог и нумеролог Марианна Агафошина.
По данным РИА ФАН, специалист совместила дату основания города на Неве с матрицей наступающего года. Она посоветовала петербуржцам в новом году не отказываться от обучения и поставить перед собой определенные цели.
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Также не стоит забывать и о взаимоуважении с окружающими людьми.
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Санкт-Петербург
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