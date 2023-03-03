Общество 03 марта 2023, 12:09 Таролог Саона предсказала, для каких знаков зодиака 3 марта будет тяжелым днем

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Пятница, 3 марта, для трех знаков станет непростым днем. Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Саона.

По ее словам, сегодня людей, рожденных под знаком Тельца, может ждать огорчение. Она посоветовала запастись терпением и не винить себя в чужой раздражительности.

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У Весов все может пойти не по плану, и задуманное переиграется в последний момент. Но есть шанс встретить какого-то удивительного и надежного человека.

Перемены ждут и Стрельцов. Таролог посоветовала им быть более гибкими.

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