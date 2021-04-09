Таролог рассказал, как выбрать идеальную дату для свадьбы

Таролог Александра Харрис рассказала, как посчитать число, в которое лучше всего выходить замуж, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, чтобы брак был удачным, нужно сложить даты рождения обоих партнеров.

«Например, невеста родилась 15.03.1991. Складываем все цифры и получаем 29. Снова все складываем и получаем 11. Сложив последние две цифры, узнаем счастливое число невесты — это двойка», — пояснила Харрис.

То же самое нужно сделать с датой рождения жениха. А потом сложить оба числа.