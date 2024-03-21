Общество 21 марта 2024, 13:44 Таролог Панина рассказала, что Девам и Скорпионам мешает жить излишняя самокритичность

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Некоторые знаки зодиака сами разрушают собственную жизнь, потому что относятся к себе слишком критично. Таролог Аделина Панина рассказала, кому стоит поработать над этим недостатком, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, обратить внимание на самокритику следует Девам. Они все время себя недооценивают, ругают и живут в постоянном неприятии себя и негативе. Таролог посоветовала представителям этого знака чаще хвалить себя даже за маленькие достижения.

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Похожая ситуация и у Скорпионов. Им кажется, что они рушат все, к чему прикасаются, уничтожая любые подарки судьбы. На самом же деле, отметила Аделина Панина, неприятности случаются у всех, нужно сместить фокус на хорошие события.

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