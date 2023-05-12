Общество 12 мая 2023, 18:53 Таролог Новокрещенская призвала не называть животных в честь нечистых сил, чтобы не обрекать питомцев на безумие

Читать 360tv в

Называть питомцев следует той кличкой, с которой они ассоциируются, например, можно выбрать имя по цвету шерсти. Об этом рассказала экстрасенс и таролог Анна Новокрещенская, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, кличка накладывает отпечаток на характер питомца. Поэтому, как добавило ИА «НСН», категорически не рекомендуется называть животных в честь духов и нечистой силы.

Реклама

«Назвав своего кота Люцифером или Бафометом, вы обрекаете своего любимца на сумасшествие… Речь идет о мощных энергетических силах, которые вы постоянно будете беспокоить, обращаясь к своему питомцу», — уточнила Анна Новокрещенская.

Авторы: