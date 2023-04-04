Общество 04 апреля 2023, 19:17 Таролог Галина Янко рассказала, какие знаки зодиака самые авантюрные

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Склонность к авантюрам присуща не всем знакам зодиака, больше других рисковать любят три представителя. Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Галина Янко.

По ее словам, Овны — одни из самых авантюрных личностей. Но касается это, главным образом, путешествий. Представители знака легко соглашаются на самые неожиданные и рискованные поездки и обычно не зря.

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Близнецы же играют по-крупному. Ради достижения своей цели они интригуют и хитрят. Для успеха авантюры готовы на все.

Наконец, Скорпионы устраивают рискованные приключения только для себя. Они никому не наносят вреда, цель — авантюрой испытать себя.

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