Общество 29 мая 2023, 10:57 Таролог Галина Янко рассказала, что героические профессии часто выбирают Стрельцы и Львы

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Некоторые знаки зодиака больше других склонны к героическим поступкам, и это влияет на их выбор профессии. Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Галина Янко.

По ее словам, среди таких знаков можно выделить Стрельцов. Они так любят славу, что готовы ради нее жертвовать собой. На втором месте — Овны. Они любят острые ощущения и выбирают опасные профессии. Наконец, Львы. Представители этого знака идут в полицию или МЧС ради риска.

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