Общество 07 апреля 2023, 12:34 Таролог Галина Янко рассказала, что Алексеи и Львы никогда не разводятся

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Многие качества закладываются в будущем мужчине вместе с именем, и по нему можно определить, каким мужем будет избранник. Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.

По ее словам, все Андреи — однолюбы. Однако, есть небольшой нюанс. Несмотря на то, что любят они только одну, страсть испытывают ко многим. То есть женятся Андреи один раз, а вот изменяют — много.

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Львы же, напротив, верны. Если они остановились на избраннице, то будут с ней до конца.

Дениса под венец затащить сложно. Носители этого имени имеют легкий и авантюрный характер и долго ходят в холостяках. Но если женятся, то навсегда.

Алексеи славятся долгими и крепкими союзами. С такими мужьями часто доживают до золотой свадьбы.

Владиславы по природе очень благородны. Они ищут женщину со схожими качествами, чтобы образовать союз порядочных людей.

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