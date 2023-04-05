Общество 05 апреля 2023, 11:58 Таролог Алисия Артемьева рассказала, что ждать от мая 2023 года разным знакам зодиака freepik

Читать 360tv в

Май будет очень насыщенным и нестабильным, для многих знаков зодиака последний месяц весны станет возможностью решить старые проблемы. Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Алисия Артемьева.

Овны смогут улучшить свое материальное положение.Представителям этого знака советуют браться за любые проекты, потому что к концу месяца есть риск неожиданной траты из-за бытовых сложностей.

Реклама

Для Тельцов май станет максимально успешных месяцем. Их будет переполнять энергия, к тому же все начинания — обречены на успех. В двадцатых числах месяца можно планировать свидания, в это время представители знака смогут очаровать любого человека.

Близнецам май сулит перемены, им стоит быть готовыми принять важное решение.

Ракам в мае рекомендуют чаще встречаться с друзьями, тогда во второй половине месяца возрастет шанс встретить свою половинку.

Львам придется усиленно трудится почти весь май, чтобы в конце месяца получить выгодное предложение. Оно поможет значительно поправить свое материальное положение.

Дев в первые две недели месяца жду поездки. А к концу мая им стоит быть начеку, потому что есть риск нарваться на мошенников.

Для Весов май станет месяцем душевного подъема, поэтому стоит поискать дело по душе. Также таролог рекомендовала им пересмотреть свои инвестиции.

В мае Скорпионам придется непросто: их ждут скандалы и разборки с партнерам. Последнюю декаду месяца им лучше сосредоточиться на здоровье и больше времени проводить на улице.

Стрельцам в мае придется поднажать по всем фронтам. Потребуются дополнительные усилия и в работе, и в отношениях.

Для Козерогов май станет месяцем для отдыха и расслабления после затяжного напряженного периода. В последних числах весны может закрутиться роман, но это будет лишь интрижка.

Водолеям в мае придется решать бытовые вопросы, которые потребуют дополнительных финансовых вливаний. Возможно, стоит задуматься о подработке.

Рыбам ждать денег придется до конца мая. А первая половина месяца пройдет медленно и неспешно, лучше провести ее с близкими.

Авторы: