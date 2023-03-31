Общество 31 марта 2023, 14:16 Таролог Алисия Артемьева предсказала, какие знаки зодиака могут растолстеть в этом году

Читать 360tv в

В 2023 году опасность набрать лишние килограммы грозит трем знакам зодиака. Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Алисия Артемьева.

По ее словам, Весам стоит избегать фастфуда и алкоголя, чтобы сохранить фигуру. Скорпионы будут нуждаться в любви, что также может сподвигнуть их на увлечение сладостями. Вместо этого таролог посоветовала им завести питомца. Грозит лишний вес и Рыбам, которые могут начать заедать стресс.

Авторы: