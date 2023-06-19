19 июня 2023, 13:54
Таролог Абравитова посоветовала быть осторожнее в словах и избегать проклятий
Слова проклятия, сказанные в пылу эмоций человеком с сильной энергетикой, могут сильно повлиять на судьбу жертвы этого высказывания. Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Марианна Абравитова.
По ее словам, человек, произнося сильные слова с негативным содержанием, берет так или иначе на себя ответственность за то, что потом может случиться с проклятым. Поэтому следует несколько раз подумать, прежде чем позволить себе злое высказывание.
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«Когда вы что-либо говорите, а особенно кого-то проклинаете, вы должны понимать, что берете на себя ответственность, внедряетесь в чужую судьбу, вносите в нее негативную коррекцию. Поэтому нужно десять раз подумать о том, что вы делаете. Ведь за все, что вы говорите, с вас потом спросится», — отметила Марианна Абравитова.
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