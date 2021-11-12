Тарифы ЖКХ предложили не повышать в 2022 году

Мораторий на повышение стоимости услуг ЖКХ могут ввести в России в 2022 году. Ввести такой запрет предложили депутаты, подготовившие законопроект.

По словам депутатов, во время пандемии россияне длительное время находятся дома, из-за чего у них возникают дополнительные траты на коммунальные услуги.

«Предлагается частично улучшить ситуацию с реальными доходами граждан путем установления в 2022 году моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в период распространения новой коронавирусной инфекции», — привело Ura.ru цитату из пояснительной записки к законопроекту.

Авторами документа стали депутаты партии ЛДПР. Они подчеркнули, что запрет на повышение тарифов необходимо ввести на период пандемии. Также отмечается, что индексация тарифов на 2022 год уже утверждена правительством. Повышение тарифов будет варьироваться в диапазоне от 2,9% до 6,5%.

«Наибольшая индексация ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%)», — сказано в документе.

Свой законопроект депутаты планируют предоставить правительству 12 ноября. Кабмин должен будет сделать по нему заключение.