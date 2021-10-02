Тарифы на воду в тюменском поселке снизили в четыре раза после обращения жителей к Путину

В поселке Демьянка Тюменской области с 1 октября в четыре раза снизились тарифы на водоснабжение. До этого жители пожаловались на высокие цены президенту Владимиру Путину во время прямой линии.

Теперь в поселке установлены новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Жители всех без исключения жилых домов будут платить за кубометр воды 64 рубля 28 копеек, сообщил интернет-портал 72.ru.

Ранее ценовой разброс был куда шире. Например, жители введенных в эксплуатацию домов в период с 2015 по 2019 год платили за куб воды 179 рублей 70 копеек, а обладатели квартир в новостройках, введенных с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года, раскошеливались на 305 рублей и 90 копеек за каждый кубометр воды.

Привели к единому знаменателю и тариф на водоотведение. Теперь за один кубометр с демьянцев будут брать 65 рублей и 12 копеек. Раньше жители новостроек платили за эту же услугу по 326 рублей и 47 копеек.

Дозвонившийся в июле до президента житель поселка Тарлан Тагиров заявил изданию, что без огласки проблему решить бы не удалось. По мнению демьянца, власти должны сделать для жителей поселка перерасчет по ранее оплаченным услугам ЖКХ.