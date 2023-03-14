Общество 14 марта 2023, 18:25 Тарифы на такси в Хабаровске выросли в 3 раза из-за циклона

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В Хабаровске почти в три раза выросли тарифы на услуги такси из-за ухудшения погоды и снежного циклона. Об этом сообщил сайт transsibinfo.

Непогода обрушилась на город еще в понедельник, из-за чего в некоторых районах Хабаровска образовались большие автомобильные пробки.

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Отмечается, что в связи с этим в последние два дня фиксируется резкий рост цен на услуги такси. Так, за поездку стоимостью в 300 рублей в обычные дни жителям приходится платить 800 рублей.

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