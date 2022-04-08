Тарифы на платных трассах в России могут вырасти из-за инфляции

Госкомпания «Автодор» рассматривает возможность повышения тарифов на платных трассах в России. Это будет связано «только с инфляционными процессами» в стране, резкого роста не предвидится, рассказал журналистам председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко во время поездки в Ростовскую область.

«Мы не планируем никаких скачков, мы не поддаемся панике. Сложность заключается в том, что мы деньги тоже должны отдавать, ставки там растут, поэтому — компенсирующие мероприятия», — ответил Петушенко на вопрос ТАСС о том, стоит ли ожидать скорого изменения тарифов.

Председатель правления «Автодора» не считает, что пользователи «заметят какие-то сложности».

Осенью 2021 года Минтранс предлагал на 40–70% поднять максимальный тариф на проезд по платным автодорогам и искусственным сооружениям, чтобы быстрее окупить проекты «Автодора». Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов предупредил, что такая инициатива скорее вызовет отток автомобилистов — соответственно, объем выручки только снизится.