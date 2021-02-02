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    02 февраля 2021, 12:15

    Тарифы на коммуналку в России проверит Генпрокуратура

    Андрей Иванов

    Чтобы привести тарифы ЖКХ в России в соответствие с законодательством, Генпрокуратура организует их проверку. Об этом сообщил сайт надзорного ведомства.
    Тарифы на коммуналку в России проверит Генпрокуратура

    «Учитывая, что без надлежащего государственного регулирования указанной области правоотношений невозможно обеспечить качество оказываемых населению услуг, а также развитие и модернизацию социально значимой инфраструктуры, органы прокуратуры на системной основе проводят надзорные проверки», — говорится в сообщении.

    В Генпрокуратуре напомнили о конкретных случаях в некоторых регионах, где понадобилось вмешательство сотрудников ведомства по вопросам коммунальных платежей.

    В Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях зафиксировали завышение тарифов на электро-, тепло- и водоснабжение и водоотведение. В них необоснованно включили затраты сбытовых компаний на выплаты топ-менеджменту, обслуживание автомобилей и дорогостоящую аренду помещений. Генпрокуратура вмешалась и навела порядок.

    В сообщении добавили, что очередную проверку организуют по поручению генпрокурора России Игоря Краснова.