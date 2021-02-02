Тарифы на коммуналку в России проверит Генпрокуратура

«Учитывая, что без надлежащего государственного регулирования указанной области правоотношений невозможно обеспечить качество оказываемых населению услуг, а также развитие и модернизацию социально значимой инфраструктуры, органы прокуратуры на системной основе проводят надзорные проверки», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре напомнили о конкретных случаях в некоторых регионах, где понадобилось вмешательство сотрудников ведомства по вопросам коммунальных платежей.

В Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях зафиксировали завышение тарифов на электро-, тепло- и водоснабжение и водоотведение. В них необоснованно включили затраты сбытовых компаний на выплаты топ-менеджменту, обслуживание автомобилей и дорогостоящую аренду помещений. Генпрокуратура вмешалась и навела порядок.

В сообщении добавили, что очередную проверку организуют по поручению генпрокурора России Игоря Краснова.