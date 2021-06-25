Тарифы на холодную воду предложили поднять в России до экономически обоснованных. Директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова заявила, что у водоканалов не хватает денег для очистки труб.

«У водоканалов зачастую не хватает средств на качественные реагенты для очистки, модернизацию труб — ухудшается качество воды как в кранах граждан, так и в водоемах», — рассказала «Известиям» Довлатова.

на отметила, что тарифы на холодную воду и канализацию самые низкие, которые не дают водоканалом качественно очищать водосточные трубы и предосавлять гражданам услуги на высшем уровне.

При этом Довлатова предложила после повышения тарифов до экономически обоснованных начать адресно субсидировать малоимущих граждан.