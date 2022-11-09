Общество 09 ноября 2022, 23:41 Тарифы на газ предложили увеличить с 1 декабря ФАС предложила увеличить тарифы на газ с 1 декабря Unsplash

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила повысить стоимость газа. Тарифы хотят увеличить на 8,5% с 1 декабря 2022 года. Об этом написали в проекте приказа ведомства.

Как заявили в ФАС, изменение стоимости газа с 1 декабря предусмотрено в документе Минэкономразвития. Речь идет о Прогнозе социально-экономического развития России, где прописывалась индексация на 8,5%.

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«При этом тарифы не будут изменяться полтора года — до 1 июля 2024 года», — уточнили в ведомстве.

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Согласно прогнозу Минэкономразвития, через полтора года тарифы вырастут еще на 7%. Газ подорожает не только для жителей страны, но и для производственных предприятий. При этом тарифы для населения изменяются ниже инфляции.

«Таким образом, газовая отрасль выступает определенным демпфером для снижения негативных последствий, включая тарифы на коммунальные услуги, так как газ является основным источником для выработки тепло- электроэнергии», — подчеркнули в ФАС.

В ведомстве напомнили, что определенным категориям россиян предоставляются льготные условия оплаты газа.