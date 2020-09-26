Тарифы на газ, электроэнергию и ж/д перевозки поднимутся с 2021 года

Правительство России одобрило планы повышения тарифов на ряд услуг с 2021 года. Увеличится стоимость газа, электроэнергии и пассажирский железнодорожных перевозок.

Прогнозы по индексации тарифов перечислили в опубликованном Минэкономразвития макропрогнозе на 2021–2023 годы. Правительство России одобрило его на заседании 16 сентября.

В документе указано, что с 1 июля 2021 года тарифы на электроэнергию для сетевых организаций вырастут на 3%. Для населения индексация будет выше и составит 5% в год.

«В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по РФ сохранится на уровне 5,0% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения», — пояснили в Минэкономразвитии.

Цены на газ и для промышленности, и для предприятий вырастут на 3% с 1 июля 2021 года. Такой же рос ожидает их до 2023 года включительно. В прогнозе сказано, что размер индексации платежей за коммунальные услуги с 1 июля 2021 по 2023 год составит 4% ежегодно.

Стоимость железнодорожных перевозок увеличится на 3,6% с 1 января 2021 года. Ровно через год она вырастет до 3,6%, а с 1 января 2023 года — до 3,8%. Речь идет как о грузовых, так и о пассажирских перевозках.