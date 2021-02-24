В пресс-службе Министерства энергии РФ заявили, что рост тарифов для населения в 2021 году не превысит 5%. Ранее СМИ писали, что тепловая и электроэнергия в этом году могут подорожать на 5,6% из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи.

«Изменение тарифов производится строго в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ. В соответствии с прогнозом <…> рост цены на электроэнергию для населения в 2021 году в среднем не превысит 5%», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний не влияет на тарифы на электрическую энергию для населения.

«В регулировании тепловой энергии все тарифные решения состоялись, никаких изменений на 2021 год не будет. Все возможные изменения будут учитываться регуляторами в будущем, исходя из установленных тарифных ограничений», — объяснили в ведомстве.

Зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева ранее рассказала, что правительство хочет повысить в три-четыре раза утильсбор на спецтехнику для проведения горных работ и на автомобили — на 25%. По ее мнению, это вызовет увеличение финансовой нагрузки на горнодобывающую промышленность.