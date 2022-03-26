Таргет, доставка и обучение. Как «Авито» поддерживает предпринимателей

«Авито» запускает меры поддержки для предпринимателей. Увеличивается количество каналов доставки, вводятся спецтарифы на размещение объявлений, новые инструменты продвижения и аналитические сервисы. Предприниматели смогут продолжать работу и охватывать новую аудиторию одновременно. Программа доступна представителям как крупного, так и среднего и малого бизнеса.

Источник фото: телеканал «360»

Предприниматель Игорь Яременко восемь лет работал прорабом, а потом решился открыть свое дело по продаже дверей. По его словам, заказов сейчас прибавилось, он сам отвечает на звонки вместе с менеджерами и занимается доставкой. В таком ритме сложно развивать бизнес, поэтому поддержка будет очень кстати.

«Не хватает времени на рекламу, на поиск клиентов. И это очень актуальный вопрос на сегодня. Хорошо, что есть такие площадки, которые дают возможность организации всех этих процессов», — заметил Игорь Яременко.

Источник фото: телеканал «360»

По данным аналитиков, в марте «Авито» стало самым скачиваемым приложением в категории «Покупки». Каждый день в России сервис используют более 22 миллионов человек.

«„Авито“ — это мощный канал продаж, которым можно пользоваться в текущих условиях. Он предлагает ряд уникальных свойств. Во-первых, это федеральный канал — может представить вас от Калининграда до Сахалина. Во-вторых, здесь уникальная аудитория — более 50 миллионов покупателей, которые ищут товары и услуги», — рассказал директор по продажам «Авито» Сергей Бугорский.

Источник фото: телеканал «360»

По его словам, покупатели, которые ищут товары, не ограничиваются каким-то одним направлением, а «мигрируют между категориями», поэтому появляется возможность для кросс-продаж.

«Авито» предлагает множество инструментов продвижения. Среди них мультилокация — то есть реклама в нужных для заказчика городах. А еще для экономии времени предпринимателей предусмотрена доставка не только через постаматы, но и курьерской службой лично в руки. Кроме того, на «Авито» для новых клиентов доступны программы обучения и онбординга.

Источник фото: телеканал «360»

«По Москве и Московской области поработав, мы поняли, что в принципе уже освоили этот рынок. И дальнейшие наши планы — на расширение нашего рынка. Это будут крупные города, регионы России», — поделился Игорь Яременко.

Источник фото: телеканал «360»

В «Авито» отметили, что список мер будет дополняться. Подробная информация — на сайте компании.