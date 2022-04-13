Тарасова прокомментировала приостановку шоу «Ледниковый период»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление Ильи Авербуха, который сообщил о приостановке шоу «Ледниковый период». По ее словам, это не самое ужасное, что могло случится, написал «Спорт-Экспресс».

«Ну и бог с ним… Это не самое ужасное, что могло произойти. Раньше как-то жили без „Ледникового периода“ — и сейчас проживем. Ничего страшного не произошло. Илюша же не может разорваться на части и везде успеть. Как только он закончит со своей работой, будет „Ледниковый период“. Мы обязательно его дождемся!» — проуитировала «Газета.ru» слова Тарасовой.

В последнем сезоне «Ледникового периода» первое место заняли двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов. На втором месте оказались олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина и актер Иван Колесников.