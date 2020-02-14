Тарасов пообещал быть аккуратнее в шутках. Он опозорился из-за коронавируса
Экс-полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов извинился за публикацию фотографии парикмахера азиатской внешности с подписью «коронавирус». Об этом сообщил сайт «Чемпионат».
Футболист извинился перед теми, кого могла задеть или обидеть его шутка, и признал ее неудачной.
«Я ни в коем случае не считаю, что болезнь может быть хоть как-то связана с национальностью или расой — этот стереотип абсолютно неправильный», — заявил Тарасов.
Спортсмен пожелал «всем скорейшего выздоровления» и выразил надежду, что скоро коронавирус «сойдет на нет».
Напомним, сейчас Тарасов тренируется с казанским «Рубином».