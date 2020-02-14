Тарасов пообещал быть аккуратнее в шутках. Он опозорился из-за коронавируса

Футболист извинился перед теми, кого могла задеть или обидеть его шутка, и признал ее неудачной.

«Я ни в коем случае не считаю, что болезнь может быть хоть как-то связана с национальностью или расой — этот стереотип абсолютно неправильный», — заявил Тарасов.

Спортсмен пожелал «всем скорейшего выздоровления» и выразил надежду, что скоро коронавирус «сойдет на нет».

Напомним, сейчас Тарасов тренируется с казанским «Рубином».