    14 февраля 2020, 00:43

    Тарасов пообещал быть аккуратнее в шутках. Он опозорился из-за коронавируса

    Ирина Нагайникова

    Экс-полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов извинился за публикацию фотографии парикмахера азиатской внешности с подписью «коронавирус». Об этом сообщил сайт «Чемпионат».

    Футболист извинился перед теми, кого могла задеть или обидеть его шутка, и признал ее неудачной.

    «Я ни в коем случае не считаю, что болезнь может быть хоть как-то связана с национальностью или расой — этот стереотип абсолютно неправильный», — заявил Тарасов.

    Спортсмен пожелал «всем скорейшего выздоровления» и выразил надежду, что скоро коронавирус «сойдет на нет».

    Напомним, сейчас Тарасов тренируется с казанским «Рубином».