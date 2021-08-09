Тараканы и COVID: пациенты столичной больницы № 71 пожаловались на «беспредел» персонала

В московской больнице доктора Мясникова № 71 ползают тараканы, а в палатах с обычными пациентами выявляют больных COVID-19. Об этом телеканалу «360» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Родственники пациентов, которые лечатся в этой больнице, боятся за жизнь и здоровье своих близких. По их словам, недавно в обычной палате там выявили случай COVID-19, но никакой дезинфекции не произвели. Зараженного просто экстренно перевели.

Больные жалуются, что в палатах есть тараканы. Причем, их настолько много, что иногда пациенты просыпаются из-за насекомых, которые по ним ползают. Родственники рассказывают, что без масок в учреждении ходят многие: и охранники, и врачи. Обязательные тесты на коронавирус при поступлении обещают, но, по словам пациентов, не делают.

Семьи пациентов пытаются прояснить ситуацию и получить комментарий администрации. По телефону их уверяют, что мазки на коронавирус берут у всех пациентов, а при недовольстве советуют сразу же писать жалобу.

Ранее девушка по имени Лея сняла в другой больнице момент, когда медперсонал матом кричал на пожилую пациентку. По словам очевидцев, в тот вечер в больнице была пьянка. В самом учреждении уверили, что проведут проверку и уволят всех, кто участвовал в этом беспределе.