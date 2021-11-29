Тараканам в брянской больнице нашли «ковидное» объяснение

Брянскую больницу № 4 наводнили полчища тараканов, потому что за два года ее ни разу не закрывали на санитарную обработку. Это связано с размещением там одного из первых в области ковидных госпиталей, передали РИА «Новости» местные власти.

Видео, на котором показано, как в одном из отделений больницы по полу и стенам лазают тараканы, облетело СМИ. С насекомыми там приходилось делить даже постель. Пациенты возмутились таким условиям.

Власти Брянской области признали, что проблема с тараканами в больнице действительно есть. Власти утверждают, что исправить ситуацию можно, только если полностью закрыть медучреждение на обработку. Но из-за пандемии вот уже пару лет это не представляется возможным.

«Из-за того, что четвертая больница два года не закрывалась из-за COVID-19 на санобработку ни разу, там есть эта проблема», — объяснили в правительстве региона.

Власти добавили, что дезинфекцию поочередно проводили на разных этажах, но тараканы перебегали с одного на другой.

Здание больницы было построено в 1975 году, уточнили «360» в правительстве Брянской области. Оно непрерывно и круглосуточно используется в качестве ковидного госпиталя. Мероприятия по дезинсекции проводятся регулярно, несмотря на то, чтобы такой режим работы не позволяет обрабатывать одновременно все помещения. Силами медперсонала в некоторых отделениях 25 ноября провели санобработку, при этом использовались препараты, полностью безопасные для людей.

«Руководством учреждения совместно с представителями департамента здравоохранения проведен осмотр всех отделений. В результате осмотра нарушений санитарных норм не выявлено», — сообщили в региональном правительстве.

Ранее в Коломне врачи вытащили таракана из уха пациента.