Танцы монахинь прошли в захваченном экс-схиигуменом Сергием монастыре

Насельницы захваченного бывшим схиигуменом Сергием Среднеуральского женского монастыря сплясали на лесной поляне в честь 75-летия Победы. Танцы монашек попали на видео.

Одна монахиня исполнила акробатический танец со скакалкой. Были и танцы с платочком под аккордеон. Вокруг импровизированной сцены расположились насельницы, они просто хлопали в ладоши в такт музыке. Как сообщило агентство Ura.ru, в монастыре это мероприятие посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В сентябре экс-схиигумен Сергий (Романов) устроил необычный крестный ход вокруг захваченного им монастыря. Люди бежали возле обители. Мероприятие назвали «Бегом в Царствие небесное».

Ранее Сергия отлучили от церкви за призыв не верить в опасность пандемии коронавируса. Против него возбудили административное дело за распространение недостоверной информации и оштрафовали на 90 тысяч рублей. Опальный Сергий не собирается уходить из монастыря. Вместе с ним там живут более 150 насельниц, которых обязали разъехаться по другим женским обителям региона.