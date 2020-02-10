Танцующий дворник из Барнаула стал героем интернета

Задорный дворник из Барнаула стал героем социальных сетей. Ролик с его пляской среди сугробов уже набрал без малого 100 тысяч просмотров.

Дворник выплясывет, пока другие его коллеги огромными лопатами убирают снежные сугробы. Он трясет руками и ногами, пускается вприсядку и по кругу. На происходящее вокруг внимания он не обращает: видно, что пляска захватила мужчину полностью.

«Классно сплясал, молодец. Позитив!» — написали комментаторы под видео.

Другие предположили, что на самом деле это профессиональный танцор. Дворником он только подрабатывает.

«Молодец! Ничто нас, барнаульцев, не возьмет. Ни погодные катаклизмы, ни снегопады, ни морозы! Я горжусь нашими людьми! Барнаульцы! Вы особенные люди! Поверьте мне», — со множеством восклицательных знаков обратилась к землякам Галина Дворянова.

Еще один комментатор уточнил: это не дворник, а крышник. Снег-то они счищают с крыши.