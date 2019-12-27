Танцующая твист Захарова попала на видео

Дипломат разместила в Instagram видео, на котором она вместе со своим заместителем открывает новогодний корпоратив Департамента информации и печати МИД РФ, танцуя твист.

«Ударно работаем — ударно отдыхаем!» — подписала Захарова свою публикацию. Некоторые подписчики отметили «классную фигуру» дипломата и похвалили ее за ритмичный танец.