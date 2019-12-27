    27 декабря 2019, 15:40

    Танцующая твист Захарова попала на видео

    Артур Блянихов

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова вновь продемонстрировала свое умение танцевать. На этот раз она исполнила твист. До этого были лезгинка и «Калинка». Об этом сообщила «Газета.ru».

    Дипломат разместила в Instagram видео, на котором она вместе со своим заместителем открывает новогодний корпоратив Департамента информации и печати МИД РФ, танцуя твист.

    «Ударно работаем — ударно отдыхаем!» — подписала Захарова свою публикацию. Некоторые подписчики отметили «классную фигуру» дипломата и похвалили ее за ритмичный танец.