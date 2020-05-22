Танцующая «монашка» рассказала о хейтерах. Видео

В Сети набирает популярность ролик, на котором россиянка танцует в костюме монашки. Однако с приходом популярности на девушку посыпались угрозы. Об этом она рассказала «360».

По словам девушки, она не ожидала такой реакции и не хотела никого оскорблять.

«Я записала шутливое видео, оно стало вирусным. Мне прилетело сразу 30 тысяч подписчиков в Instagram и 300 тысяч в TikTok», — поделилась она.

Сразу за славой последовали и недоброжелатели.

Источник фото: websamka

«Мне начали писать угрозы, я уже написала заявление в полицию», — рассказала пользовательница соцсети.

Сама россиянка не считает, что могла оскорбить верующих.

«Я вообще уважительно отношусь ко всем религиям, у меня бабушка верующая и я ей даже показала видео, она ничего не сказала, ее не оскорбило», — отметила она.

Она добавила, что ей пришло уже пять сообщений с разных аккаунтов. Девушке угрожают, что перережут горло.

Ранее девушка выложила свой танец в костюме монашки в социальные сети. Некоторые пользователи стали ей угрожать. Чтобы обезопасить себя, она обратилась за помощью в полицию и на телевидение.