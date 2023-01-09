Общество 09 января 2023, 12:39 Танцоры Артемий и Марина Каташинские рассказали, как начать год с правильных привычек Telegram

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Трехкратные чемпионы мира по спортивно-бальным танцам, ведущие фитнес-рубрики в программе «Доброе утро» рассказали, как простые привычки помогут привести в порядок тело и поднять настроение. Об этом сообщила сообщила Teleprogramma.pro.

Артемий и Марина Каташинские уверены, что изменения будут видны уже через пару месяцев. К тому же, начинать нужно с малого — всего час времени в день. Причем предлагаемые спортсменами упражнения способен выполнить каждый.

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«Доказано: когда человек начинает заниматься интересным для себя видом спорта, он ощущает, как появляется уверенность в себе, меняется не только тело, но и жизнь в целом. Кто-то встречает любовь, кто-то получает повышение на работе или решается на то, о чем мечтал всю жизнь», — говорят брат и сестра Каташинские.

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Они предлагают начать танцевать уже с утра. Делать своеобразную динамичную зарядку. Она должна начинаться со стандартной разминки: вращение и наклонов. А потом стоит переходить к танцевальным па. Можно качать бедрами, попеременно сгибая и «выстреливая» коленями. Потом пошагать из стороны в сторону, при этом опираясь на одну ногу и отрывая вторую от пола. Затем перейти к боковой волне и «хлысту». Последнее — упражнение на скручивание, при котором работают голова и руки, а бедра статичны.

Каждый элемент спортсмены рекомендуют выполнять по 15 раз, а потом объединить их, добавить пластики рук, выбрать свой темп. И вот уже зарядка стала танцем.

Конечно, одними упражнениями не обойтись. Артемий и Марина Каташинские рекомендуют сосредоточиться на правильном питании, употреблять около 1500-2000 калорий в день, причем отказаться от фастфуда и газировки. А также углеводы уставить на утром, а белки — на вторую половину дня. Не забывать про воду и не есть перед сном. Если все эти советы сделать ежедневной привычкой, то тело очень быстро придет в форму, а вместе с этим поднимется бодрость духа и прибавится уверенность в себе.