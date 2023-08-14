14 августа 2023, 13:03
Танцевальный мастер-класс проведут на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе
Хореграф Папунаишвили проведет на МУФ в Гостином Дворе мастер-класс по танцам 23 августа
Знаменитый хореограф Евгений Папунаишвили проведет мастер-класс в рамках празднования Дня любви 23 августа. Об этом сообщила начальник управления ЗАГС столицы Светлана Уханева.
Мероприятие пройдет на площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе. После бала влюбленных, который начнется в 18:00, Папунаишвили проведет танцевальный мастер-класс для всех желающих. Вход на него будет свободным.
Супруги исполнят классические танцы, а также их ждет кое-что невероятно зажигательное. Принять участие смогут все пары — даже без особой подготовки. Главное — это чувства и настроенность на своего партнера.
Евгений Папунаишвили
Хореограф
В конце вечера в большом зале «Москва» состоится бесплатный концерт популярных артистов.
Ранее жителям столицы рассказали о том, что в День любви нейросеть сгенерирует для молодоженов семейные гербы.
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