Общество 28 марта 2024, 11:48 Танцевально-двигательный терапевт Дубцова заявила, что уверенная женщина может создать семью в любом возрасте

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Многие женщины после 40 лет сталкиваются с целым рядом страхов, но при правильном подходе с ними можно успешно бороться. Об этом Life рассказала танцевально-двигательный терапевт Ольга Дубцова.

Один из таких частых страхов — боязнь одиночества. Если женщина еще не вышла замуж и не создала семью, то давление общества и неуместные вопросы могут сильно влиять на уровень самооценки и вызывать тревогу. Однако эксперт посоветовала внимательнее присмотреться к своему окружению и оставить там только тех, кто поддерживает и вдохновляет.

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«Помните, что когда женщина любит и ценит себя, то она всегда будет привлекательна и сможет создать семью, если для неё это важно», — отметила Дубцова.

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