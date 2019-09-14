Танцевальная волна захлестнула Одинцово. «Уроки в парках» востребованы у жителей всех возрастов

Московская область «затанцевала». В подмосковных парках начали проводить уроки танцев. Любой желающий может выучить движения вальса или румбы. Все тренировки — абсолютно бесплатные. Один из таких уроков прошел в Одинцове.

«Уроки танцев в парках» проходят по всей Московской области — Химки, Балашиха, Мытищи, Одинцово. На занятиях не только бальное направление, но и брейкинг, акробатический рок-н-ролл, буги-вуги. Такую инициативу поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — уроки преподают в рамках программы «Активное долголетие».

Источник фото: телеканал «360»

«Уроки в парках» — потрясающий совершенно проект, который воплощает в жизнь те желания, те эмоции посетителей, которые хотели бы научиться танцевать у именитых спортсменов», — сказал директор Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха Евгений Плотников.

Источник фото: телеканал «360»

Елена Успенская готовится как раз к такому мастер-классу. Большую часть своей жизни она провела на паркете. На ее счету несколько сотен соревнований, конкурсов и чемпионатов. В Одинцовский парк спортсменка приехала преподать урок бального танца.

Источник фото: телеканал «360»

«Занимаюсь я всю жизнь, с детства. Любовь к танцу, мне кажется, у всех есть внутри. Просто кто-то пытается это не замечать, поэтому и возник проект — танцевать могут все в парках. Это как раз то место, куда приходят отдыхать», — отметила двукратная обладательница Кубка мира по спортивным бальным танцам Елена Успенская.

Источник фото: телеканал «360»

С начала августа здесь проводят уроки для местных жителей — любой желающий может выучить движения вальса или ча-ча-ча. Возраст здесь не имеет значения, пол, кстати, тоже. Главное — отличное настроение и желание танцевать.

Источник фото: телеканал «360»

Проходят такие танцевальные занятия каждую субботу бесплатно. Уже в конце месяца — 28 сентября — состоится «Битва парков». На танцполе в Одинцовском спортивном парке сразятся в баттле пять лучших муниципалитетов Подмосковья. Поэтому у одинцовцев еще есть время запомнить все движения и побороться за звание лучших.